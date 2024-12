Non esiste una cura per la cirrosi. Il danno epatico è permanente. Il medico tratta i sintomi. È possibile contribuire a evitare un ulteriore peggioramento della cirrosi rispettando semplici regole:

Smettere di bere alcolici, se se ne assumevano in eccesso

In presenza di epatite C cronica, assumere una terapia adeguata

Evitare farmaci che sforzano il fegato (come il paracetamolo)

Avere un’alimentazione salutare

In presenza di ipertensione portale con vene dell’esofago (il condotto che unisce la gola allo stomaco) dilatate e contorte, il medico può:

prescrivere farmaci detti beta-bloccanti per abbassare la pressione nelle vene epatiche

inserire un endoscopio flessibile attraverso la gola per chiudere le vene dilatate iniettandovi una sostanza o applicandovi degli speciali elastici

Se queste opzioni non sono efficaci, il medico può inserire un tubicino in plastica nelle vene epatiche per deviare il sangue e abbassare la pressione.

Se il fegato è in pessimo stato e non funziona quasi più, può essere necessario un trapianto di fegato (intervento chirurgico per sostituire il fegato malato con uno sano). Dato che l’alcol può danneggiare anche il nuovo fegato, in genere si ricorre al trapianto solo se il paziente ha smesso di bere.