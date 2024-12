Dieta iposodica

Diuretici

Asportazione del liquido ascitico (paracentesi terapeutica)

Talvolta, intervento chirurgico per reindirizzare il flusso sanguigno (shunt portosistemico) o trapianto di fegato

In caso di peritonite batterica spontanea, antibiotici

Il trattamento di base per l’ascite consiste in una dieta iposodica con l’obiettivo di massimo 2.000 mg di sodio al giorno.

Se la dieta è inefficace, di solito vengono somministrati farmaci diuretici (come lo spironolattone o il furosemide). I diuretici favoriscono l’espulsione di acqua e sodio dai reni nelle urine aumentando l’urinazione.

Se l’ascite diventa fastidiosa o ostacola la respirazione o l’assunzione degli alimenti, si può rimuovere il liquido con un ago inserito nell’addome, una procedura nota come paracentesi terapeutica. Il liquido tende a riaccumularsi se non si segue anche una dieta iposodica e non si assume un diuretico. Dal momento che di solito vengono perse grandi quantità di albumina dal sangue nel liquido addominale, può essere utile somministrare albumina per via endovenosa.

Se grandi quantità di liquidi si accumulano di frequente o se altri trattamenti non risultano efficaci, potrebbe essere necessario effettuare uno shunt portosistemico o un trapianto di fegato. Lo shunt portosistemico connette la vena porta o una delle sue diramazioni a una vena del circolo sistemico e quindi bypassa il fegato. Tuttavia, la creazione di uno shunt è una procedura invasiva e può causare problemi, come il deterioramento delle funzioni cerebrali (encefalopatia epatica) e il deterioramento della funzione epatica.

In caso di diagnosi di peritonite batterica spontanea, vengono somministrati antibiotici come la cefotaxima. Dal momento che spesso l’infezione si ripresenta entro un anno, viene somministrato un antibiotico diverso (come la norfloxacina) dopo la scomparsa dell’infezione iniziale, per evitare che questa si ripresenti.