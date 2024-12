Sindrome epatopolmonare

con una velocità superiore alla norma, che riduce il tempo per gli scambi gassosi, quindi il sangue non riceve ossigeno a sufficienza.

Tra le arterie, che portano sangue ricco di ossigeno, e le vene, che portano sangue povero di ossigeno, si sviluppano collegamenti anomali, quindi, nelle arterie che trasportano il sangue al corpo in realtà è presente una miscela di sangue ossigenato e non ossigenato. I livelli di ossigeno in tale miscela sono inferiori alla norma.