Panoramica sui disturbi della coagulazione

I coaguli di sangue aiutano ad arrestare il sanguinamento. I disturbi della coagulazione sono disfunzioni nella capacità dell'organismo di controllare la formazione dei coaguli di sangue. Queste disfunzioni possono provocare

Una coagulazione insufficiente, che porta a sanguinamento anomalo (emorragia)

Una coagulazione eccessiva, che provoca la formazione di coaguli di sangue eccessivi (trombosi)

Per sanguinamento anomalo si intende un’eccessiva facilità alla formazione di lividi e al sanguinamento (vedere Ecchimosi e sanguinamento e Come si coagula il sangue). Il sanguinamento anomalo può derivare da disturbi a carico di

Sistema della coagulazione

Vasi sanguigni

Piastrine (particelle simili a cellule che aiutano il sistema della coagulazione)

I disturbi della coagulazione si verificano quando l’organismo non è in grado di produrre una quantità sufficiente di proteine necessarie per avviare la coagulazione e fermare il sanguinamento. Tali proteine sono chiamate fattori della coagulazione. Tutti i fattori della coagulazione vengono prodotti nel fegato. Per generare alcuni fattori della coagulazione, il fegato ha bisogno di vitamina K.

A volte è presente un’anomalia della coagulazione del sangue che aumenta il rischio di formazione di coaguli (chiamata trombofilia).

Esame di laboratorio Esami dei fattori di coagulazione

I disturbi della coagulazione possono essere

Ereditari

Secondari ad altri disturbi

Occasionalmente i disturbi della coagulazione si sviluppano anche da soli (spontaneamente).

I disturbi della coagulazione ereditari più diffusi sono

Le cause principali dei disturbi della coagulazione che si sviluppano in conseguenza di un’altra malattia sono