Iniezione di un corticosteroide

Iniezione di collagenasi

Intervento chirurgico

Un’iniezione di corticosteroidi nel nodulo può contribuire a ridurre la dolorabilità nella zona, se viene effettuata prima che le dita inizino a flettersi. Tuttavia, la dolorabilità scompare spesso senza trattamento. L’iniezione non ritarda la progressione del disturbo.

Per le cicatrizzazioni da lievi a moderate, una o più iniezioni di collagene (un enzima che può rompere il tessuto cicatriziale) possono aiutare a ripristinare la capacità di movimento. Un’altra alternativa all’intervento chirurgico è l’aponeurotomia con ago, una procedura ambulatoriale in cui viene utilizzato un ago per svincolare il tendine dal tessuto cicatriziale della fascia e raddrizzare il dito.

In genere, l’intervento è necessario quando la mano non può essere appiattita sul piano di un tavolo, se la flessione delle dita è tale da limitare la funzione della mano o se sono coinvolte più dita. L’intervento chirurgico per rimuovere la fascia lesa è difficile, perché la fascia circonda i nervi, i vasi sanguigni e i tendini, sebbene vi siano meno probabilità di recidiva in seguito all’intervento piuttosto che alle iniezioni di collagenasi o all’aponeurotomia con ago. Inoltre, la contrattura di Dupuytren può ripresentarsi dopo l’intervento chirurgico, se la rimozione della fascia è incompleta o se si sono sviluppate nuove fasce lese, in particolare nei soggetti che abbiano sviluppato il disturbo in giovane età o che abbiano un familiare colpito dalla patologia, oppure in soggetti che presentano cuscinetti di Garrod, malattia di Peyronie o noduli a livello della pianta dei piedi.