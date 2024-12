Cause dell’iperproliferazione batterica nell’intestino tenue

Il normale e continuo movimento del contenuto intestinale (peristalsi) è importante al fine di contribuire al mantenimento di un corretto equilibrio dei batteri nell’intestino tenue. Condizioni in cui il rallentamento o l’accumulo del contenuto intestinale in un punto consente una crescita eccessiva di batteri. Tali condizioni comprendono certi tipi di chirurgia dello stomaco, dell’intestino o di entrambe le regioni. Anche disturbi come il diabete, la sclerosi sistemica e l’amiloidosi possono dare luogo a un calo della peristalsi, originando iperproliferazione batterica.

Questi batteri in eccesso consumano sostanze nutritive, inclusi carboidrati e vitamina B12, riducendo l’apporto calorico e determinando una carenza di vitamina B12. I batteri degradano inoltre i sali biliari, che sono secreti dal fegato per favorire la digestione (vedere Cistifellea e vie biliari). La perdita di sali biliari causa difficoltà di assorbimento dei grassi, con conseguente diarrea e scarsa nutrizione.