Tumore della tiroide

Il carcinoma papillare della tiroide è la varietà più comune, rappresenta infatti l’80-90% di tutti i tumori della tiroide. È circa 3 volte più frequente nelle donne che negli uomini. Il carcinoma papillare è più comune tra i 30 e i 60 anni di età, ma si sviluppa e si diffonde più rapidamente nelle persone anziane.

I soggetti che sono stati trattati con radiazioni a livello del collo, di solito per patologie benigne durante la prima o la seconda infanzia, o per altri tipi di tumore in età adulta, presentano un rischio maggiore di sviluppare questo carcinoma.

Il carcinoma papillare si sviluppa nella tiroide, ma qualche volta si diffonde (metastatizza) ai linfonodi adiacenti; se non trattato, può diffondersi a organi più lontani.

Il carcinoma papillare guarisce quasi sempre.

In caso di noduli di grosse dimensioni (in particolare quelli superiori a 4 cm), di solito si asporta la maggior parte o la totalità della tiroide. Lo iodio radioattivo è spesso somministrato per distruggere ogni residuo di tessuto tiroideo o di tumore. Si somministra, inoltre, una terapia ormonale ad alte dosi per sopprimere la crescita di ogni residuo di tessuto tiroideo.

I noduli più piccoli di 4 cm sono asportati insieme al tessuto tiroideo circostante (lobectomia e istmectomia), sebbene molti specialisti raccomandino l’asportazione dell’intera tiroide (tiroidectomia).

I medici suggeriscono una “sorveglianza attiva” per i soggetti con carcinomi papillari della tiroide molto piccoli che non tendono a diffondersi ai tessuti adiacenti. Durante la sorveglianza attiva, il soggetto viene sottoposto a un esame ecografico della tiroide ogni sei mesi per rilevare l’eventuale diffusione del tumore.