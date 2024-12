Reintegrazione di liquidi ed elettroliti

Octreotide o lanreotide

Asportazione chirurgica

Inizialmente è necessario reintegrare liquidi ed elettroliti (minerali nel sangue come potassio e sodio) per via endovenosa. Si somministra inoltre bicarbonato per sostituire quello perso con le feci e per prevenire l’acidosi. Poiché il paziente continua a perdere acqua ed elettroliti nelle feci al conseguimento della reidratazione, potrebbe essere difficile ottenere una continua sostituzione di acqua ed elettroliti.

I farmaci octreotide o lanreotide generalmente consentono di controllare la diarrea, ma potrebbero essere necessarie dosi elevate.

L’asportazione chirurgica del vipoma è curativa nel 50% circa dei pazienti con tumore non diffuso. In soggetti con metastasi la chirurgia può produrre una temporanea attenuazione della sintomatologia.

La chemioterapia può ridurre la diarrea e la massa tumorale, ma non cura la malattia.