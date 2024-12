Diarrea nei bambini

Poiché la preoccupazione principale per i bambini è la disidratazione, il trattamento è incentrato sulla reidratazione mediante somministrazione di liquidi ed elettroliti ( see also page Disidratazione nei bambini). La maggior parte dei bambini affetti da diarrea viene trattata con successo con liquidi somministrati per via orale. I liquidi sono somministrati in vena (per via endovenosa) solo se i bambini non bevono, vomitano molto o in caso di grave disidratazione. Si utilizzano soluzioni reidratanti orali che contengono il giusto equilibrio di sodio e carboidrati. Negli Stati Uniti queste soluzioni sono ampiamente disponibili senza prescrizione presso le farmacie e la maggior parte dei supermercati. Il contenuto di sodio nelle bevande sportive, bevande gassate, succhi di frutta e simili è troppo esiguo, mentre quello dei carboidrati è troppo elevato e quindi vanno evitate.

Se si manifesta anche il vomito, somministrare innanzitutto liquidi in piccole quantità e di frequente. Solitamente, 1 cucchiaino (5 ml) ogni 5 minuti. Se i bambini non rigettano questa quantità, è possibile aumentare gradualmente. Se il bambino non vomita, non è necessario limitare la quantità iniziale di liquidi. Con pazienza e incoraggiamento, la maggior parte dei bambini è in grado di assumere una quantità sufficiente di liquidi per via orale evitando la somministrazione per via endovenosa. Tuttavia, per i bambini affetti da disidratazione grave, può essere necessario somministrare liquidi per via endovenosa.