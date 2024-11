Lo iodio radioattivo può essere somministrato, per via orale, per distruggere una parte della tiroide. Si tratta del trattamento più comune per l’ipertiroidismo. La sostanza radioattiva viene assorbita soprattutto dalla tiroide perché la ghiandola capta lo iodio e lo concentra. Raramente è necessario il ricovero. Dopo il trattamento, il soggetto deve stare lontano da neonati e bambini piccoli per 2-4 giorni e deve dormire in un letto separato ad almeno 2 metri di distanza dal o dalla partner. La gravidanza deve essere evitata per i 6-12 mesi successivi. I soggetti che hanno ricevuto un trattamento con iodio radioattivo devono rimanere ad almeno 2 metri di distanza da donne in gravidanza, neonati o bambini piccoli per 6-23 giorni; la quantità di tempo dipende dalla dose ricevuta. Le persone sottoposte a trattamento con iodio radioattivo possono far attivare gli allarmi anti-radiazioni negli aeroporti e in altri luoghi per diverse settimane dopo il trattamento; di conseguenza, in caso di viaggi su mezzi di trasporto pubblico, devono portare con sé una lettera del medico contenente la descrizione del trattamento.

Alcuni medici tentano di adattare la dose di iodio radioattivo in modo da determinare la distruzione solo di una parte di tiroide, sufficiente a riportare la produzione ormonale nella norma, senza ridurre troppo la funzionalità della ghiandola; altri usano dosi maggiori per distruggere tutta la tiroide. Nella maggior parte dei casi, i soggetti che si sottopongono a questo trattamento devono assumere una terapia sostitutiva con ormoni tiroidei per il resto della vita. Sebbene siano state sollevate perplessità sulla possibilità che lo iodio possa causare tumori, non è mai stato confermato un rischio aumentato di cancro. Lo iodio radioattivo non è somministrato alle donne in gravidanza o che allattano, poiché attraversa la placenta, passa nel latte e può distruggere la tiroide del feto o del neonato.