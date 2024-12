Svenimenti

La perdita di conoscenza implica sempre un disturbo generale della funzione cerebrale, che di norma si sviluppa a seguito di una riduzione del flusso sanguigno sistemico al cervello. In altri casi, il flusso è adeguato, ma il sangue non contiene una quantità di ossigeno o glucosio sufficiente (glicemia), di cui il cervello ha bisogno per funzionare.

Il flusso sanguigno al cervello può diminuire per diverse cause. Nella maggioranza dei casi, l’origine è un evento che interferisce con il normale ritorno del sangue al cuore (e pertanto riduce il flusso sanguigno in uscita dal muscolo cardiaco). Meno di frequente, la causa è riconducibile a una patologia che interferisce con la funzione di pompa cardiaca (di norma una cardiopatia). Anche se l’ictus riduce il flusso sanguigno al cervello, il calo interessa solo una porzione cerebrale. Pertanto, raramente un ictus dà luogo a svenimento, salvo in alcuni casi, laddove si assiste a un interessamento della porzione cerebrale deputata al mantenimento dello stato di coscienza.

Le cause più comuni di svenimento sono:

Forte impatto emotivo (paura, dolore o vista del sangue)

Tosse o sforzo per il passaggio di feci o urine

Posizione eretta prolungata

Improvviso passaggio alla posizione eretta

Gravidanza

Uso di certi farmaci

Idiopatica (la causa non è determinata)

Queste cause comuni quasi sempre provocano lo svenimento solo al passaggio alla posizione eretta. Al momento della caduta, il flusso sanguigno al cervello aumenta, ripristinando rapidamente lo stato di coscienza, anche se può successivamente permanere, per qualche minuto o per qualche ora, una condizione di disorientamento. In alcuni casi, si riferisce stanchezza o vero e proprio esaurimento per diverse ore. Queste cause tendono a non essere serie, salvo in presenza di traumi dovuti a caduta.

Nella maggioranza dei casi l’origine è un ridotto ritorno di sangue al cuore. Un forte impatto emotivo (in particolare scatenato dalla vista del sangue) o un dolore intenso possono attivare il nervo vago, che dilata i vasi sanguigni, riducendo il ritorno di sangue al cuore, e rallenta la frequenza cardiaca. Entrambi questi fattori causano stordimento e, a volte, svenimento (nella cosiddetta sincope vasovagale o sincope neurocardiogena).

Lo sforzo durante la defecazione o la minzione o la tosse aumenta la pressione toracica. Un incremento della pressione toracica può attivare il nervo vago e ridurre inoltre il ritorno di sangue al cuore (due fattori che potrebbero dare luogo a svenimento).

Il rischio di svenimento nei soggetti sani è associato a una prolungata posizione eretta (fenomeno denominato sincope da parata, comune tra i militari in servizio), dato che i muscoli delle gambe devono essere in movimento per migliorare il ritorno del sangue al cuore.

Il passaggio rapido dalla posizione seduta o sdraiata alla posizione eretta può provocare una sensazione di svenimento, poiché il cambiamento di posizione causa stasi ematica negli arti inferiori con conseguente ipotensione. Di norma, l’organismo aumenta rapidamente la frequenza cardiaca e induce una costrizione dei vasi per mantenere la pressione sanguigna. Se il calo non viene compensato con questi meccanismi, è comune la comparsa di stordimento e, raramente, di svenimento. Certe patologie del cervello e del midollo spinale, allettamento prolungato e alcuni farmaci (in particolare quelli usati per il trattamento dell’ipertensione arteriosa) possono interferire con questo meccanismo compensatorio e portare a svenimento passando alla posizione eretta.

Eventuali alterazioni ormonali nel primo trimestre di gravidanza possono provocare svenimenti.

Bassi livelli di zucchero nel sangue (ipoglicemia) causano inizialmente uno stato confusionale, sensazione di testa leggera, tremori e altri sintomi ma, se l'ipoglicemia è grave o prolungata, è possibile anche la perdita di conoscenza. Poiché questi altri sintomi insorgono generalmente prima dello svenimento, il soggetto ipoglicemico riceve, solitamente, una serie di segnali prima di svenire. Di norma, la causa dell’ipoglicemia è l’uso di farmaci antidiabetici, in particolare l’insulina. Raramente, il soggetto presenta un tumore che secerne insulina.

Fra le cause meno comuni ma più serie figurano

Valvulopatie cardiache (più comunemente, a carico della valvola aortica)

Frequenza cardiaca eccessivamente alta o bassa

Ostruzione di un’arteria verso i polmoni causata da un coagulo di sangue (embolia polmonare)

Attacco cardiaco o altre patologie del muscolo cardiaco

Una valvulopatia può ostruire l’uscita di sangue dal cuore. Se la frequenza cardiaca è molto elevata, il cuore potrebbe non avere tempo sufficiente per riempirsi di sangue, dunque ne pomperà quote inferiori. Una frequenza cardiaca considerevolmente rallentata può generare un calo della quantità di sangue pompato. La presenza di coaguli di sangue nei polmoni può impedire al cuore di pompare una quantità sufficiente di sangue. I soggetti con attacco cardiaco raramente svengono con un infarto in corso (più comune negli anziani). Altre patologie del muscolo cardiaco non comuni, dette cardiomiopatie, possono provocare svenimento, in particolare sotto sforzo, in genere a causa di anomalie del ritmo cardiaco.

Anche se la maggior parte degli ictus non causa svenimento, un ictus o un attacco ischemico transitorio (transient ischemic attack, TIA) che interessi certi vasi sanguigni alla base del cervello (ictus della circolazione posteriore) può provocarlo. Analogamente, talvolta un’emicrania che coinvolge gli stessi vasi può talvolta causare svenimento.