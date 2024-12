Biopsia

Esami del sangue

Il medico sospetta la diagnosi di sprue tropicale in un soggetto con anemia e sintomi di malassorbimento che vive o che abbia visitato recentemente una delle aree in cui tale malattia si verifica comunemente.

La diagnosi viene confermata asportando un campione tissutale (biopsia) dall’intestino tenue con l’impiego di un endoscopio (sonda di esplorazione flessibile con una fonte luminosa e una telecamera attraverso la quale è possibile inserire delle piccole pinze) ed esaminando il tessuto al microscopio. Il medico può identificare alcune alterazioni caratteristiche nell’intestino tenue.

In genere si analizza un campione di feci per escludere, come causa, parassiti o batteri.

Vengono eseguiti esami del sangue per aiutare a stabilire se il soggetto è denutrito.