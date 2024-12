Il controllo del dolore è la parte più complessa della gestione della pancreatite cronica. I trattamenti mirano a ridurre il dolore e a rallentare la progressione della malattia. Mangiare quattro o cinque pasti al giorno a basso contenuto di grassi può ridurre la secrezione degli enzimi pancreatici e alleviare il dolore.

Inoltre, sono talvolta necessari analgesici oppioidi per alleviare il dolore. Troppo spesso, queste misure non alleviano il dolore, rendendo sempre più elevate le dosi di oppiacei necessarie e mettendo il paziente a rischio di dipendenza. Per gestire il dolore cronico i medici possono raccomandare farmaci antidolorifici supplementari, come antidepressivi triciclici, gabapentin, pregabalin e inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), e prescriverli sia in monoterapia sia in combinazione con oppioidi, con risultati variabili. L’assunzione di farmaci per trattare il dolore causato dalla pancreatite cronica è spesso insoddisfacente.

Per trattare la pancreatite autoimmune possono essere prescritti corticosteroidi.

Talvolta il medico può usare un endoscopio (un tubo di esplorazione flessibile) per eseguire il trattamento. Per drenare il dotto bloccato da cicatrizzazione (stenosi), calcoli o entrambi, si può ricorrere al trattamento endoscopico con colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE). Questa procedura può alleviare il dolore.

La litotripsia (una procedura che prevede l’uso di onde d’urto per frammentare i calcoli) può essere usata per trattare calcoli troppo voluminosi o incastrati nel dotto pancreatico.

Il trattamento chirurgico può essere un’opzione in presenza di dilatazione dei dotti pancreatici o di una massa infiammatoria in una zona del pancreas. Ad esempio, quando il dotto pancreatico è dilatato, la creazione di un bypass che collega il pancreas all’intestino tenue allevia il dolore nel 70-80% circa dei soggetti. Se il dotto non è dilatato, parte del pancreas potrebbe dover essere asportata. L’asportazione di parte del pancreas determina anche l’asportazione delle cellule che producono insulina, quindi esiste la possibilità di sviluppare il diabete. Il trattamento chirurgico viene riservato ai pazienti che hanno sospeso il consumo di alcol e sono in grado di gestire l’eventuale diabete.

Talvolta una pseudocisti pancreatica può diventare dolorosa man mano che si espande e può dover essere drenata (decompressa) per via endoscopica o attraverso la cute sovrastante.