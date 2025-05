Colite indotta da Clostridioides (in precedenza Clostridium) difficile

Cause della colite da C. difficile

Nella colite indotta da C. difficile, le tossine prodotte dai batteri causano l’infiammazione del colon (colite), solitamente in seguito all’assunzione di antibiotici per il trattamento di un’infezione. Molti antibiotici alterano l’equilibrio tra i tipi e le quantità dei batteri che vivono nell’intestino. Così alcuni batteri patogeni, come C. difficile, possono proliferare in modo eccessivo e sostituirsi ai batteri innocui che vivono normalmente nell’intestino. C. difficile è la causa più comune della colite che si sviluppa in seguito all’assunzione di antibiotici.

Quando i batteri della specie C. difficile proliferano in modo eccessivo, rilasciano tossine che causano diarrea, colite e la formazione di membrane anomale (pseudomembrane) nell’intestino crasso.

In alcune epidemie ospedaliere è stato identificato un ceppo più letale di C. difficile. Questo ceppo produce tossine in quantità notevolmente maggiori, causa una patologia più grave con maggiori possibilità di recidive, è più facilmente trasmissibile e risponde meno bene al trattamento antibiotico.

Quasi tutti gli antibiotici possono causare questa patologia, ma sono coinvolti soprattutto clindamicina, penicilline (come ampicillina e amoxicillina), cefalosporine (come ceftriaxone) e fluorochinoloni (come levofloxacina e ciprofloxacina). La colite indotta da C. difficile può manifestarsi anche dopo cicli di terapia antibiotica molto brevi. La colite indotta da C. difficile può inoltre essere causata dall’uso di determinati farmaci chemioterapici antitumorali.

L’infezione da C. difficile è più frequente se un antibiotico viene assunto per via orale, ma si verifica anche quando gli antibiotici vengono iniettati in un muscolo o somministrati in vena (per via endovenosa).

Il rischio di sviluppare una colite indotta da C. difficile e il rischio che sia una forma grave aumentano con l’avanzare dell’età. Altri fattori di rischio includono:

Presenza di una o più altre patologie gravi

Prolungato ricovero ospedaliero

Ricovero in una struttura assistenziale

Chirurgia gastrointestinale

Presenza di una patologia o assunzione di un farmaco che riduce l’acidità gastrica

Tra i farmaci che riducono l’acidità gastrica si annoverano gli inibitori della pompa protonica e i bloccanti del recettore dell’istamina 2 (H2), che vengono utilizzati per trattare il reflusso gastroesofageo e l’ulcera peptica.

Talvolta la fonte dei batteri è il tratto intestinale. C. difficile è comunemente presente nell’intestino dei neonati, degli adulti sani e degli adulti ricoverati in ospedale. In queste persone, C. difficile in genere non causa la malattia, a meno che non si riproduca in modo eccessivo. Tuttavia, questi soggetti possono trasmettere i batteri a soggetti a rischio. La diffusione da un soggetto all’altro può essere prevenuta con un meticoloso lavaggio delle mani.

I batteri si possono acquisire anche dagli animali domestici o dall’ambiente.

La colite dovuta a un’infezione da C. difficile si verifica raramente, eccetto in caso di recente uso di antibiotici. Tuttavia eventi stressanti, come interventi chirurgici (in genere che interessano lo stomaco o l’intestino), possono verosimilmente dare luogo allo stesso tipo di squilibrio tra il tipo e la quantità di batteri presenti nell’intestino oppure interferire con i meccanismi di difesa intrinseci dell’intestino, determinando a loro volta lo sviluppo di infezione e colite da C. difficile.