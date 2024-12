Panoramica sull’intossicazione alimentare

La maggior parte dei soggetti con intossicazione alimentare guarisce completamente e in modo rapido effettuando semplicemente una reintegrazione idroelettrolitica. Appena si presentano i sintomi, il soggetto deve assumere grandi quantità di liquidi. Se i liquidi non sono tollerati, si deve andare al pronto soccorso per un trattamento idratante per via endovenosa.

Se possibile, è spesso una buona idea liberare lo stomaco dalla sostanza tossica il più velocemente possibile. Per la maggior parte dei soggetti ciò avviene tramite il vomito.

Talvolta quando viene scoperta la tossina, si somministrano trattamenti specifici.