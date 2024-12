Sindrome da carcinoide dovuta a tumori neuroendocrini

Esame delle urine per l’acido 5-idrossiindolacetico

Talvolta diagnostica per immagini per individuare la sede di un tumore

Quando la sintomatologia porta il medico a sospettare un tumore neuroendocrino, la diagnosi di sindrome da carcinoide viene spesso confermata misurando i livelli di acido 5-idrossiindolacetico (5-HIAA), una delle sostanze chimiche prodotto di scarto della serotonina, nelle urine raccolte durante un periodo di 24 ore. Per almeno 3 giorni prima dell’esame, il soggetto non deve assumere alimenti ricchi di serotonina, come banane, pomodori, prugne, avocado, ananas, melanzane e noci.

Anche alcuni farmaci, come la guaifenesina (presente in molti sciroppi per la tosse), il metocarbamolo (un miorilassante) e le fenotiazine (antipsicotici) interferiscono con il risultato dell’esame. I soggetti che assumono qualsiasi farmaco, e in particolare quelli appena citati, devono discutere con il medico prima della raccolta delle urine per questo esame.

Altre cause delle vampate di calore, come la menopausa o l’ingestione di alcol, devono essere escluse. Mediante domande al paziente (ad esempio l’età o informazioni sul consumo di alcol) il medico di norma è in grado di escludere tali cause, ma talvolta sono necessari degli esami. Altre volte, quando la diagnosi di sindrome da carcinoide non è certa, viene somministrato al paziente un farmaco per cercare di indurre le vampate di calore (test di provocazione), ma questo metodo viene usato raramente e deve essere effettuato con cautela.