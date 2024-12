Polipi del colon e del retto

Asportazione durante una colonscopia o, a volte, mediante intervento chirurgico

I medici generalmente raccomandano di asportare tutti i polipi dell’intestino crasso e del retto per la loro possibile degenerazione cancerosa. I medici rimuovono i polipi durante una colonscopia usando il forcipe per biopsia o un’ansa metallica elettrificata. Se non è possibile asportare un polipo durante la colonscopia, può essere necessario un intervento chirurgico addominale.

Se il polipo risulta canceroso, la necessità di ulteriore trattamento dipende dalla possibile diffusione del cancro. Il rischio di diffusione viene stabilito attraverso l’esame microscopico del polipo. Se il rischio è basso, non è necessario un ulteriore trattamento. Se il rischio è elevato, si asporta chirurgicamente il tratto interessato dell’intestino crasso e si riconnettono i margini intestinali resecati (vedere anche Trattamento del tumore del colon-retto).

Quando si asporta un polipo, si esegue una colonscopia per esaminare tutto l’intestino crasso e il retto. Le colonscopie di controllo vengono eseguite a intervalli diversi, in base a fattori fra cui il numero, le dimensioni e il tipo di polipi. Se non è possibile eseguire una colonscopia, si può procedere a una radiografia con clistere baritato o a una colonografia con tomografia computerizzata (TC) per esaminare l’intestino crasso.