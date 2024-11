Variazioni nel comportamento e nella personalità

La condizione sottostante viene risolta o trattata non appena possibile. A prescindere dalla causa, i soggetti che rappresentano un pericolo per se stessi o gli altri devono essere normalmente ricoverati e trattati, senza considerare la loro volontà. Molti stati richiedono che tali decisioni siano prese da una persona designata a tal scopo in vece del soggetto mentalmente malato (definito un sostituto responsabile). Se il soggetto non ha incaricato qualcuno in sua vece, i medici possono contattare il parente più prossimo, oppure una corte può incaricare un tutore per le emergenze.

I soggetti non ritenuti pericolosi per se stessi o gli altri possono rifiutarsi di farsi valutare e trattare, nonostante le difficoltà che una tale decisione comporta per loro stessi e i famigliari.