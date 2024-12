Panoramica sulle malattie mentali

Negli ultimi decenni, c’è stato un movimento per portare le persone affette da malattia mentale fuori dagli istituti (deistituzionalizzazione) per aiutarle a inserirsi nella società. Ciò è stato possibile grazie allo sviluppo di farmaci efficaci e a un approccio diverso alla malattia mentale. Con tale movimento è cambiato l’atteggiamento verso i malati mentali, che vengono considerati membri di famiglie e comunità. Una decisione della corte suprema degli Stati uniti del 1999 ha contribuito notevolmente a tale cambiamento. Tale decisione, chiamata decisione Olmstead, prevede che gli stati forniscano un trattamento di salute mentale in un contesto comunitario ogni qual volta una tale sistemazione risulti indicata dal punto di vista medico.

La ricerca ha dimostrato che determinate interazioni tra i malati mentali gravi e i familiari possono migliorare o aggravare la malattia mentale. Pertanto, sono state sviluppate tecniche terapeutiche familiari che in molti casi evitano la necessità di reistituzionalizzare i malati mentali cronici. Attualmente, i familiari sono coinvolti più che mai nella terapia. Anche il medico di base riveste un ruolo di massima importanza nella riabilitazione e la reintegrazione di un malato mentale nella comunità.

Inoltre, dal momento che l’efficacia della farmacoterapia è migliorata, i malati mentali, che necessitano il ricovero, hanno minori probabilità di aver bisogno dell’isolamento o della contenzione fisica rispetto al passato. Spesso, dopo pochi giorni, vengono trasferiti in centri di trattamento diurni. I costi dei centri di trattamento diurni sono inferiori rispetto agli istituti ospedalieri, poiché è necessario meno personale; l’attenzione è volta più alla terapia di gruppo che a quella individuale e i soggetti trascorrono la notte a casa o in centri di assistenza domiciliare piuttosto che in ospedale.

Tuttavia, la deistituzionalizzazione ha comportato una serie di problemi. Il trattamento necessario e la protezione dal pericolo che veniva fornita negli istituti non è stata adeguatamente sostituita da servizi di igiene mentale pubblici a causa dell’insufficienza di fondi. Quindi, molte persone non sono riuscite a ottenere l’assistenza per la salute mentale necessaria. Inoltre, l’attuale legislazione impedisce che i malati mentali che non costituiscono un pericolo per se stessi o per la società vengano internati o trattati contro la loro volontà. Ciò rappresenta una problematica particolare, dato che alcuni gravi disturbi mentali sono caratterizzati dalla mancanza di consapevolezza del proprio disturbo mentale (anosognosia). Di conseguenza, molti soggetti che si ammalano di nuovo una volta fuori dall’ospedale finiscono per diventare senzatetto o per finire in prigione. Molti muoiono in giovane età perché esposti alle intemperie o a causa di un’infezione o di problemi medici non trattati. Sebbene tali misure legali proteggano i diritti civili della persona, rendono più difficile il trattamento necessario per molti pazienti con disturbi mentali, alcuni dei quali in assenza di trattamento presentano un’estrema irrazionalità.

Per via dei problemi connessi alla deistituzionalizzazione, sono stati sviluppati nuovi approcci terapeutici, come il trattamento assertivo comunitario (Assertive Community Treatment, ACT), una presa in carico intensiva sul territorio. Ciò fornisce una rete di sicurezza per le persone affette da disturbi mentali cronici gravi. L’ACT si avvale di un team di operatori sociali, specialisti della riabilitazione, consulenti, infermieri e psichiatri (un team multidisciplinare). Il team fornisce servizi personalizzati alle persone affette da una malattia mentale grave e a coloro che non possono o vogliono recarsi in un ambulatorio medico o in una clinica per ottenere assistenza. I servizi sono forniti a domicilio o nel vicinato, ad esempio in ristoranti, parchi o negozi del circondario.