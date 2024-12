Panoramica sui disturbi correlati a fattori traumatici e stressanti

I disturbi correlati a fattori traumatici e stressanti sono il risultato dell’esposizione a un evento traumatico o stressante. I disturbi specifici includono il disturbo post-traumatico da stress (DPTS), il disturbo acuto da stress e i disturbi di adattamento. Questi disturbi causano sintomi simili, ma differiscono nella durata.

I disturbi correlati a fattori traumatici e stressanti si sviluppano dopo un evento traumatico. Presentano molte caratteristiche comuni, tra cui disforia (malessere generale o insoddisfazione), irritabilità, dissociazione (disconnessione di alcuni aspetti del funzionamento mentale dal proprio senso di sé senza consapevolezza cosciente), uso di sostanze o insonnia. Differiscono in termini di gravità e durata dei sintomi.

Il disturbo post-traumatico da stress si protrae per oltre un mese. Può svilupparsi come conseguenza di un disturbo acuto da stress oppure in un secondo momento fino a 6 mesi dall’evento.

Il disturbo da stress acuto solitamente esordisce subito dopo l’evento traumatico e dura da tre giorni a un mese.

I disturbi di adattamento sono reazioni a eventi stressanti che possono essere tappe importanti dello sviluppo (ad esempio diventare genitore) o eventi più distruttivi di durata variabile (ad esempio perdere un lavoro, prendersi cura di un familiare disabile o soffrire di una delusione romantica) che causano sofferenza sproporzionata rispetto all’evento stressante e causano difficoltà nel funzionamento quotidiano. I disturbi di adattamento tendono a svilupparsi poco dopo l’evento stressante e persistono meno di 6 mesi; i sintomi del disturbo di adattamento possono tuttavia persistere indefinitamente in caso di stress persistente (come la malattia ininterrotta di un familiare o la disoccupazione cronica).

Sebbene la depressione e l’ansia siano spesso prominenti, i soggetti con disturbi correlati a fattori traumatici e stressanti presentano spesso un’ampia varietà di sintomi che possono non apparire correlati all’evento traumatico in modo palese. Per esempio possono diventare aggressivi, non essere in grado di provare piacere e/o sentirsi irrequieti, infelici, arrabbiati, insensibili o scollegati da se stessi e dagli altri.