Chetamina e fenciclidina (PCP)

La chetamina e la fenciclidina sono farmaci chimicamente simili utilizzati come analgesici, ma talvolta ne viene fatto un uso ricreativo.

La chetamina è disponibile in polvere e in formulazione liquida. La polvere può essere sniffata o presa per bocca. Il liquido può essere iniettato per via endovenosa, in un muscolo (per via intramuscolare) o sotto la cute (per via sottocutanea).

La fenciclidina (PCP o polvere d’angelo) viene in genere fumata dopo averla cosparsa su materiali di origine vegetale, come prezzemolo, foglie di menta, tabacco da fumo o marijuana (alcuni nomi di strada sono “wet” e “fry”). Può essere anche sniffata o presa per bocca.

(Vedere anche Uso e abuso di sostanze stupefacenti).

Sintomi dell’uso di chetamina o PCP La chetamina e la PCP causano stordimento ed euforia, spesso seguiti da attacchi d’ansia. Con dosi elevate (overdose), i consumatori hanno una percezione distorta del proprio corpo, dell’ambiente e del tempo. Si sentono persi o hanno la sensazione di non sentirsi reali (“depersonalizzazione”) e avvertono un senso di distacco dal proprio ambiente (“dissociazione”). A dosi più elevate possono verificarsi allucinazioni, manie paranoiche e completa sensazione di distacco dal mondo. I consumatori di chetamina spesso riferiscono esperienze di vuoto da chetamina (k-hole). Possono diventare combattivi. Possono perdere la coordinazione e avere tremore o spasmi muscolari. Dosi molto elevate possono causare Aumento della temperatura corporea potenzialmente letale (ipertermia)

Frequenza cardiaca alta

Comportamento ipersessuale

Pressione arteriosa molto elevata

crisi convulsive

Coma

In rari casi, decesso

Diagnosi di uso di chetamina o PCP Valutazione medica Il medico basa la diagnosi di uso di chetamina sull’anamnesi di consumo della sostanza e sui sintomi del soggetto. La chetamina non viene rilevata dalle normali analisi delle urine. Per confermare il consumo di chetamina, possono essere utilizzate analisi speciali (dette gascromatografia e spettroscopia di massa).

Trattamento dell’uso di chetamina o PCP Ambiente tranquillo e non minaccioso

Osservazione e monitoraggio fino a quando il soggetto non è sobrio

A volte sedativi Solitamente, le rassicurazioni e un ambiente tranquillo e confortevole aiutano un soggetto a ristabilirsi dagli effetti di uso di chetamina. In genere, lo stato di coscienza normale viene ristabilito in un periodo che varia da 45 minuti a varie ore. Le benzodiazepine (sedativi) possono essere usate per controllare l’agitazione e le convulsioni.