Trattamento della causa

Logoterapia

Uso di dispositivi di comunicazione

Può essere molto efficace trattare alcune cause dell’afasia. Ad esempio, se un tumore genera un edema nel cervello, i corticosteroidi possono ridurre l’edema e migliorare la funzione del linguaggio. L’afasia dovuta ad altre cause (come l’ictus) può regredire più lentamente o solo parzialmente quando la causa viene trattata.

I logopedisti possono aiutare le persone che sviluppano afasia in seguito a un trauma cerebrale dovuto a disturbi che non causano un danno progressivo. La terapia viene di solito avviata non appena i pazienti sono in grado di parteciparvi. Prima viene iniziata, più efficace è la terapia, sebbene sia utile anche se iniziata tardi.

Se le persone che soffrono di afasia non recuperano le capacità di linguaggio di base, potrebbero essere in grado di comunicare con un libro o un dispositivo di comunicazione, come una lavagna con simboli o immagini di parole utilizzate spesso oppure di attività quotidiane, o un dispositivo computerizzato con una tastiera e un display per i messaggi.

I familiari e le altre persone che si prendono cura di chi soffre di afasia possono sentirsi frustrati. Può essere di aiuto il fatto di ricordare che l’afasia è un disturbo fisico e che la persona non può controllarlo.