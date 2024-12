Panoramica sui disturbi d’ansia

Trattamento della causa, se si riscontra una patologia

Istruzione

Tecniche di rilassamento

Psicoterapia

Farmaci

È importante formulare una diagnosi accurata, perché il trattamento varia in base al disturbo d’ansia. Inoltre, i disturbi d’ansia devono essere distinti dall’ansia che si manifesta in molte altre malattie mentali, per la quale si adottano altri approcci terapeutici.

Se la causa dell’ansia è una patologia o un farmaco, i medici intervengono sulla causa. L’ansia dovrebbe attenuarsi dopo il trattamento della patologia o l’interruzione del farmaco per un tempo sufficiente affinché gli eventuali sintomi di astinenza si riducano d’intensità. Se l’ansia persiste, si ricorre ai farmaci ansiolitici o alla psicoterapia (come la terapia comportamentale).

Molte persone con disturbi d’ansia si automedicano con sostanze come alcol, marijuana e benzodiazepine (farmaci ansiolitici). Non solo potrebbero sentirsi in imbarazzo ad ammetterlo con il proprio medico, ma potrebbero anche non essere disposti a rinunciare a queste sostanze fino a quando il medico non propone una valida alternativa. Automedicarsi in questo modo è pericoloso e può portare a un circolo vizioso di ansia da rimbalzo dopo l’uso, seguito da un urgente bisogno di automedicarsi ripetutamente.

Se viene diagnosticato un disturbo d’ansia, la terapia farmacologica o la psicoterapia (come la terapia comportamentale), singolarmente o in combinazione, possono alleviare notevolmente il malessere e il disturbo nella maggior parte dei pazienti. Possono essere utilizzati diversi tipi di psicoterapia, come la terapia cognitivo-comportamentale, la riduzione dello stress basata sulla consapevolezza, l’ipnosi e la psicoterapia di supporto.

Vengono prescritte comunemente benzodiazepine (come il diazepam). Per molti soggetti, gli antidepressivi, come gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), sono efficaci tanto per i disturbi d’ansia quanto per la depressione.

Tutti i disturbi d’ansia possono manifestarsi insieme ad altre malattie mentali. I medici devono trattare tutte le condizioni correlate all’ansia. Per esempio, i disturbi d’ansia spesso si presentano insieme a un disturbo da uso di alcol. Il trattamento del disturbo da uso di alcol senza il trattamento dell’ansia probabilmente non sarà efficace, dato che il soggetto potrebbe usare l’alcol per ridurre l’ansia. D’altro canto, il trattamento dell’ansia senza affrontare il disturbo da uso di alcol può essere inefficace perché le variazioni giornaliere della quantità di alcol presente nel sangue possono determinare fluttuazioni nei livelli di ansia.