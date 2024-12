Gli effetti fisici dell’uso di allucinogeni spesso includono nausea e vomito. L’LSD provoca dilatazione delle pupille, offuscamento della vista, sudorazione, palpitazioni e disturbi della coordinazione.

Gli allucinogeni distorcono e intensificano le sensazioni uditive e visive. Per esempio, alcune persone si sentono come se vedessero suoni e ascoltassero colori (detta sinestesia). Si può avere la sensazione di non sentirsi reali (cosiddetta “depersonalizzazione”) o avvertire un senso di distacco dal proprio ambiente (“dissociazione”). I soggetti manifestano variazioni dell’umore (in genere euforia, ma a volte depressione), e offuscamento della capacità di giudizio. I consumatori definiscono la combinazione di questi effetti un “viaggio”.

L’effetto reale può dipendere dall’umore e dalle aspettative dei soggetti nei confronti del “viaggio”, dall’abilità di far fronte alle allucinazioni e dal contesto in cui la droga viene assunta. Le allucinazioni visive sono più diffuse con l’uso della psilocibina e della mescalina che con l’LSD. Per esempio, è possibile che i soggetti si sentano depressi prima di assumere la sostanza e ancora più tristi quando inizia a fare effetto. Il pericolo principale che si corre usando queste sostanze è costituito dagli effetti psicologici e dalle alterazioni della capacità di giudizio che provocano e che possono comportare decisioni pericolose o incidenti. Per esempio, chi ne fa uso può credere di poter volare e può addirittura arrivare a gettarsi da una finestra per dimostrarlo.

La capacità di chi ne fa uso di gestire le distorsioni visive e uditive influenza anche l’esperienza, spesso definita “viaggio”. I consumatori inesperti e spaventati sono meno capaci di gestire il “viaggio” rispetto ad altri con più esperienza e con meno paura. Le persone sotto l’influenza di un allucinogeno, spesso l’LSD, possono sviluppare una grave ansia e avvertire un senso di panico, vivendo quindi un brutto “viaggio”. Possono anche voler interrompere il “viaggio”, cosa che è impossibile.