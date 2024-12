Valutazione medica

Esami standardizzati della funzione cerebrale

Esami di diagnostica per immagini

Per diagnosticare la disartria, il medico si informa dei sintomi con il soggetto e conduce un esame obiettivo. Il logopedista spesso aiuta nella valutazione. L’operatore sanitario può inoltre:

Chiedere al soggetto di svolgere alcuni semplici compiti, come spegnere una candela soffiando, mordersi il labbro inferiore e mostrare la lingua: Osservare il soggetto mentre svolge questi gesti aiuta l’operatore sanitario a valutare la forza e il movimento dei muscoli coinvolti nel linguaggio.

Chiedere al soggetto di ripetere parole e frasi, cantare e contare: Osservare la persona mentre produce suoni aiuta l’operatore a individuare problemi di linguaggio, come respirazione e linguaggio a scatti.

Possono essere somministrati esami standardizzati per la funzione cerebrale (test neuropsicologici) da un neuropsicologo o da un logopedista. Questi esami aiutano il medico anche a prevedere un trattamento e a determinare le probabilità di recupero.

Vengono eseguiti esami di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica (RMI), per cercare di identificare la causa. Inoltre viene valutata la deglutizione, generalmente eseguendo radiografie con bario (pasto baritato) e, occasionalmente, un’endoscopia.

Possono essere eseguiti altri esami, a seconda della causa sospettata. Questi test possono includere analisi di sangue e urina, una puntura lombare (rachicentesi), un elettroencefalogramma (EEG) e un’elettromiografia e studi della conduzione nervosa.