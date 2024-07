Trattamento delle malattie mentali

Molti farmaci psicoattivi sono altamente efficaci e molto utilizzati dagli psichiatri o da altri medici. Questi farmaci sono spesso classificati in base alla malattia per cui sono principalmente prescritti. Ad esempio, gli antidepressivi sono utilizzati nel trattamento della depressione.

La classe di antidepressivi più largamente utilizzata è rappresentata da:

Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (ISRS), come fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, vortioxetina, vilazodone, escitalopram e citalopram

Le altre classi di antidepressivi includono

Gli antidepressivi triciclici, come l’amitriptilina e la nortriptilina, ormai sono usati di rado per trattare la depressione a causa degli effetti collaterali. Tuttavia, questi farmaci possono essere utilizzati se il soggetto presenta anche un disturbo che causa dolore cronico che interferisce con le attività e il lavoro. Gli antidepressivi triciclici possono aiutare ad alleviare alcuni tipi di dolore.

Gli inibitori della monoaminossidasi, come la fenelzina, la tranilcipromina e la selegilina formulata in cerotto, possono essere efficaci ma vengono usati di rado, solo se gli altri antidepressivi non hanno funzionato.

I farmaci antipsicotici di vecchia generazione, come la clorpromazina, l’aloperidolo e il tiotixene, sono utili nel trattare i disturbi psicotici come la schizofrenia e alcuni disturbi comportamentali. I farmaci antipsicotici più recenti (comunemente detti farmaci antipsicotici di seconda generazione o atipici) vengono oggi comunemente usati come trattamento iniziale. Tra questi farmaci si annoverano aripiprazolo, asenapina, brexpiprazolo, cariprazina, lumateperone, lurasidone, olanzapina, paliperidone, quetiapina, risperidone e ziprasidone. Per quei soggetti che non rispondono ad altri farmaci antipsicotici, si ricorre sempre più alla clozapina.

Gli ISRS, gli ansiolitici, come clonazepam, lorazepam e diazepam, e gli antidepressivi sono impiegati nel trattamento dei disturbi d’ansia, come i disturbi da panico e le fobie.

Gli stabilizzanti dell’umore, come il litio, la carbamazepina, il sodio valproato, l’acido valproico e il lamotrigine, vengono usati per trattare il disturbo bipolare. Inoltre, molti farmaci antipsicotici possono essere utilizzati per trattare il disturbo bipolare. Tra questi farmaci si annoverano aripiprazolo, lurasidone, olanzapina, quetiapina, risperidone e ziprasidone.