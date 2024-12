Tomografia a emissione di positroni

La PET è solitamente associata alla tomografia computerizzata (TC). La PET-TC fornisce immagini bidimensionali dettagliate che mostrano l’anatomia (tramite TC) e la funzione (tramite PET). Le due immagini (immagini TC e PET) possono essere considerate separatamente o una può essere sovrapposta all’altra. Pertanto questa tecnica fornisce informazioni utili sia sull’anatomia che sulla funzione e può aiutare i medici a identificare anomalie che interessano entrambe.

Questa tecnica è particolarmente utile per i tumori in parti del corpo che hanno molti tessuti differenti ravvicinati, come il collo e il bacino. Aiuta a localizzare con precisione il cancro ed è in grado di rilevare le recidive precoci.

Questo esame in genere dura meno di 1 ora.

Tomografia computerizzata (TC) Video