Valutazione medica

Esami di diagnostica per immagini

Puntura lombare (rachicentesi)

Infiammazione o infezione del cervello

Il medico usa un oftalmoscopio (una lampadina dotata di lenti di ingrandimento per osservare il fondo oculare). Spesso la diagnosi deve essere confermata da un oftalmologo (un medico specializzato nella valutazione e nel trattamento, chirurgico e non, dei disturbi oculari) che aiuterà anche a stabilire la causa.

Si può eseguire una risonanza magnetica per immagini (RMI) o una tomografia computerizzata (TC) del cervello e delle orbite per cercare di determinare la causa e monitorare gli effetti del trattamento. Per escludere una trombosi del seno venoso cerebrale si può eseguire una venografia con RM o una venografia con TC della testa.

Si esegue una puntura lombare (rachicentesi) per misurare la pressione del liquido cerebrospinale, sempre che non vi siano evidenze alla RMI o alla TC indicanti che la rachicentesi non è sicura. Si esamina un campione di liquido cerebrospinale alla ricerca di un tumore o un’infezione cerebrale.

Talvolta, l’ecografia dell’occhio può aiutare a distinguere il papilledema da altre patologie che causano un edema apparente del nervo ottico. La tomografia a coerenza ottica (OCT) è una tecnica specializzata che utilizza luce riflessa per creare un’immagine più dettagliata della parte posteriore dell’occhio e del nervo ottico. A volte vengono eseguiti altri esami in base alla causa sospetta del papilledema.