Disturbo ossessivo-compulsivo (DOC)

Terapia di esposizione e prevenzione dei rituali; spesso viene aggiunta la terapia cognitiva

Alcuni antidepressivi

Per il trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo, la terapia di esposizione e prevenzione dei rituali (risposte), un tipo di terapia cognitivo-comportamentale, sono spesso efficaci. La terapia di esposizione comporta un’esposizione graduale e ripetuta del soggetto a qualsiasi situazione o persona scateni le ossessioni, i rituali o il disagio, ma chiedendogli di non attuare il rituale compulsivo (terapia di prevenzione dei rituali). Nel corso delle esposizioni ripetute, il disagio o l’ansia diminuiscono gradualmente mentre il soggetto comprende che i rituali non sono necessari per ridurre il disagio. Il miglioramento di solito continua per anni, forse perché il soggetto che ha imparato a gestire tale approccio è in grado di continuare a metterlo in pratica dopo la conclusione ufficiale della terapia. La terapia cognitiva viene spesso aggiunta alla terapia di esposizione e prevenzione dei rituali.

Gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (come la fluoxetina), un tipo di farmaci antidepressivi e la clomipramina, un antidepressivo triciclico, risultano spesso efficaci. Possono essere necessarie dosi più elevate di quelle comunemente utilizzate per il trattamento della depressione. Molti specialisti ritengono che la migliore terapia, specialmente per i sintomi più gravi, sia una combinazione di terapia di esposizione e di prevenzione dei rituali unita alla terapia farmacologica.

Invece, la psicoterapia psicodinamica (che enfatizza il riconoscimento dei meccanismi inconsci attraverso pensieri, sensazioni e comportamenti rivolti al presente) e la psicoanalisi non hanno generalmente sortito effetti nelle persone con disturbo ossessivo-compulsivo.