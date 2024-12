Gli occhi sono interessati nel 25% dei pazienti con sarcoidosi, in particolare negli afroamericani e nei soggetti di origine giapponese. L’uveite provoca arrossamento degli occhi e interferisce con la funzione visiva. L’infiammazione che persiste per un lungo periodo può arrestare il drenaggio del liquido dall’occhio, causando il glaucoma, che può portare alla cecità. Possono svilupparsi granulomi nella membrana che riveste il bulbo oculare e l’interno delle palpebre (congiuntiva). Tali granulomi non causano sintomatologia, ma la congiuntiva è una sede accessibile, dalla quale è possibile prelevare campioni di tessuto per l’esame istologico. Alcuni soggetti con sarcoidosi lamentano secchezza oculare, dolorabilità e rossore, probabilmente causati dalla ridotta funzionalità delle ghiandole lacrimali che, colpite dalla malattia, non producono lacrime a sufficienza per mantenere gli occhi lubrificati.