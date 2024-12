Nomina di un sostituto d’ufficio

Nella maggior parte degli stati, i bambini di età inferiore ai 18 anni non hanno la capacità legale di fornire il consenso medico. Quindi, per la maggior parte delle decisioni in materia di salute non urgenti relative a bambini e minori, l’assistenza medica non può essere prestata senza il consenso del genitore o del tutore. La decisione del genitore o del tutore può essere prevaricata solo nel caso in cui il tribunale stabilisca che la decisione costituisce abbandono o abuso del minore. Esistono due eccezioni principali. Innanzitutto, i minori emancipati possono acconsentire a tutti i trattamenti medici per proprio conto. In secondo luogo, nella maggior parte degli stati, i minori possono acconsentire ad alcuni trattamenti medici (ad esempio, trattamento delle infezioni sessualmente trasmesse, prescrizioni per il controllo delle nascite, aborto, trattamento per l’uso di sostanze e farmaci, trattamento per la salute mentale) senza il permesso dei genitori. Le singole leggi statali variano.