Gli accorgimenti comprendono

Modifica delle attività

Assunzione di farmaci che alleviano il dolore

Impacchi caldi o freddi sulla zona dolente

Leggera attività fisica (deve essere tollerabile)

Per le lombalgie che si sono sviluppate di recente, il trattamento inizia evitando le attività che esercitano tensione sulla colonna e causano dolore, come sollevare oggetti pesanti e piegarsi. Il riposo a letto non accelera la risoluzione del dolore e la maggior parte degli specialisti consiglia di continuare un’attività fisica moderata. Il riposo a letto, se necessario per alleviare il dolore intenso, non deve durare più di 1 o 2 giorni. Un riposo prolungato a letto indebolisce i muscoli profondi e aumenta la rigidità, peggiorando quindi la lombalgia e ritardando la guarigione. I corsetti lombari e la trazione non sono utili. La trazione può ritardare la guarigione.

Il paracetamolo è solitamente consigliato per alleviare il dolore, a meno che non sia presente un’infiammazione. I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) con obbligo di prescrizione o da banco possono alleviare il dolore e ridurre l’infiammazione. Se il paracetamolo o i FANS non alleviano sufficientemente il dolore, occasionalmente vengono prescritti analgesici oppiacei ma, in tal caso, vanno utilizzati solo per un breve periodo poiché l’uso prolungato di tali farmaci può in effetti aumentare la sensibilità al dolore e causare effetti collaterali, nonché il rischio di sviluppare un disturbo da uso di sostanze.

I miorilassanti, quali carisoprodol, ciclobenzaprina, diazepam, metaxalone o metocarbamolo, vengono somministrati a volte per alleviare gli spasmi muscolari, ma la loro utilità è controversa. Questi farmaci non sono consigliati per le persone anziane, che hanno maggiori possibilità di manifestare effetti collaterali quali sonnolenza e stato confusionale. I medici cercano di non prescrivere miorilassanti salvo in presenza di spasmi muscolari visibili e palpabili. Se prescritti, i miorilassanti devono essere utilizzati per non più di 72 ore, tranne in alcuni soggetti con disturbi in cui il dolore origina dal cervello o dal midollo spinale (sindrome da dolore centrale). Per esempio, la ciclobenzaprina può migliorare la qualità del sonno e ridurre il dolore nei soggetti con fibromialgia. Talvolta, il medico raccomanda di assumerli solo prima di coricarsi.

L’applicazione di calore o freddo può essere utile (vedere Trattamento del dolore e dell’infiammazione). Nei primi 2 giorni dopo una lesione, sono preferibili gli impacchi freddi. Gli impacchi freddi e di ghiaccio non devono essere applicati direttamente sulla cute. L’impacco di ghiaccio va racchiuso (ad esempio in un sacchetto di plastica) e posto su un panno o un asciugamano. Il ghiaccio deve essere rimosso dopo 20 minuti, poi applicato di nuovo per 20 minuti, per un periodo di 60-90 minuti, ripetendo la procedura diverse volte nelle prime 24 ore. Si possono rispettare le stesse tempistiche per gli impacchi caldi. Dal momento che la cute del dorso può essere insensibile al calore, gli impacchi caldi devono essere usati con cura per evitare bruciature. Si consiglia di non usare termofori a letto, per evitare il rischio di addormentarsi con il termoforo ancora sulla schiena.

Il massaggio può fornire un sollievo temporaneo della lombalgia. Alcuni studi suggeriscono che l’agopuntura può avere benefici simili, ma altri suggeriscono un beneficio scarso o assente. Anche la manipolazione vertebrale, effettuata da un chiropratico o da altri medici (come un osteopata), può fornire sollievo se combinata con un programma di attività fisica. Tuttavia, la manipolazione vertebrale può aumentare il rischio di ulteriori lesioni e deve essere evitata nei soggetti che presentano artrite infiammatoria, problemi al collo che causano instabilità delle vertebre cervicali o un’ernia del disco.

Una volta calmato il dolore, un’attività leggera, secondo le indicazioni del medico o del fisioterapista, può accelerare la guarigione. In alcuni casi, può essere utile un ciclo di trattamento fisioterapico. Si consigliano solitamente esercizi specifici per rafforzare e distendere la schiena e per rafforzare i muscoli profondi, al fine di evitare che la lombalgia diventi cronica o ricorrente.

Si consiglia di dormire in una posizione comoda su un materasso di media durezza. Le persone che dormono supine possono posizionare un cuscino sotto le ginocchia. Le persone che dormono su un fianco devono utilizzare un cuscino per sostenere la testa in posizione neutra (non troppo piegata verso il letto o verso il soffitto). Per alleviare il dolore, potrebbero mettere un altro cuscino fra le ginocchia, tenendo le anche e le ginocchia leggermente piegate. Si può continuare a dormire supini se è comodo.

Posizioni durante il sonno per il dolore alla schiena Immagine

Si deve continuare o iniziare a prendere altri accorgimenti preventivi (mantenere una postura corretta, alzarsi in modo corretto). In risposta a questi accorgimenti, la maggior parte degli episodi di mal di schiena si risolve in pochi giorni o 2 settimane al massimo. Indipendentemente dal trattamento, l’80-90% di questi episodi si risolve entro 6 settimane.