Ascesso epidurale intracranico ed empiema subdurale

Risonanza magnetica per immagini o tomografia computerizzata

Per diagnosticare un ascesso epidurale o un empiema subdurale il medico utilizza la risonanza magnetica per immagini (RMI), effettuata dopo aver iniettato del gadolinio per via endovenosa. Il gadolinio (un agente di contrasto per la RMI) rende più visibili gli ascessi e gli empiemi nelle scansioni RMI. Se la RMI non è disponibile, può essere effettuata una tomografia computerizzata (TC) dopo aver iniettato un mezzo di contrasto radiopaco (che rende maggiormente visibili gli ascessi e gli empiemi nella scansione TC).

I campioni di sangue e tessuto vengono inviati in laboratorio per poter far crescere (in coltura) eventuali batteri presenti.

Una puntura lombare (rachicentesi) non è molto utile e può essere pericolosa. Se un ampio ascesso, empiema o un’altra massa (come un ascesso) è presente nel cervello, la rimozione del liquido spinale durante una puntura lombare può causare lo spostamento verso il basso del cervello, forzandolo attraverso una delle aperture naturali nel tessuto che lo divide in compartimenti (ciò è definito ernia cerebrale). Il danno che ne deriverebbe sarebbe letale.