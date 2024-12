Tomografia computerizzata (TC) di addome e pelvi

Colonscopia dopo la risoluzione dell’episodio

Se un medico sa che il paziente è affetto da diverticolosi, la diagnosi di diverticolite può essere basata quasi interamente sulla sintomatologia. Tuttavia, tante altre condizioni che interessano l’intestino crasso e altri organi addominali e pelvici possono produrre sintomi simili alla diverticolite, come appendicite, tumore del colon o tumore ovarico, un ascesso non correlato a diverticolite e neoformazioni non cancerose (benigne) sulla parete dell’utero (fibromi uterini).

La TC dell’addome e della pelvi può essere utile ai fini della diagnosi di diverticolite e non di appendicite o di altre condizioni. La risonanza magnetica per immagini (RMI) è un esame alternativo per le donne in gravidanza o i pazienti giovani. Talvolta viene eseguito uno studio ecografico in un pronto soccorso o in un centro di cure di emergenza.

Una volta attenuata l’infiammazione o il trattamento dell’infezione, il medico può eseguire una colonscopia (un esame dell’intestino crasso con una sonda di esplorazione flessibile) per escludere un tumore del colon. La colonscopia può essere eseguita in caso di complicanze (come una perforazione o un ascesso) o di fattori di rischio per il cancro (come feci ristrette, sanguinamento, anemia, calo ponderale oppure anamnesi familiare di cancro del colon. La colonscopia di norma deve essere rimandata a 1-3 mesi dopo la terapia, poiché può danneggiare o lacerare un intestino infiammato. La chirurgia esplorativa è raramente necessaria per confermare la diagnosi.