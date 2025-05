Assunzione di sostanze stupefacenti tramite iniezione

Valutazione medica

A volte, confessione spontanea

Talvolta, l’uso di sostanze iniettabili viene diagnosticato quando i soggetti si rivolgono a un operatore sanitario in cerca di aiuto per smettere di usarle. Altri soggetti cercano di nasconderne l’uso.

Gli operatori sanitari possono sospettare i problemi creati dall’uso di sostanze quando notano cambiamenti dell’umore o del comportamento in un soggetto. Possono quindi eseguire un esame obiettivo accurato. I segni dell’abuso di sostanze possono essere evidenti. Per esempio, le sostanze assunte ripetutamente per via endovenosa producono segni sulla pelle, costituiti da linee di minuscoli punti scuri (punture) circondate da un’area di pelle scurita o schiarita. L’iniezione sottocutanea di sostanze provoca cicatrici o ulcere circolari. Le persone che si iniettano sostanze stupefacenti possono addurre altre motivazioni per giustificare tali segni, come frequenti donazioni di sangue, punture di insetto o altre lesioni.

Gli operatori sanitari utilizzano anche altri metodi (come i questionari) per identificare l’abuso di alcune droghe e altri tipi di sostanze, nonché per determinare l’entità dell’abuso di droga e i suoi effetti. Per rilevare la presenza di droghe possono essere eseguiti esami delle urine e talvolta del sangue.

Se viene individuato un problema di consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto se queste ultime vengono iniettate, i soggetti sono accuratamente valutati per l’eventuale presenza di epatite, infezione da HIV e altre infezioni comuni in coloro che fanno uso di droghe.