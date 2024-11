Disturbi da uso di sostanze

Valutazione medica

Talvolta, un disturbo da uso di sostanze viene diagnosticato quando i soggetti si rivolgono a un operatore sanitario in cerca di aiuto per smettere di usarle. Altre persone cercano di nascondere il fatto che fanno uso di sostanze psicotrope e il medico potrebbe sospettare la presenza di questo problema solo quando nota delle variazioni dell’umore o del comportamento di una persona. A volte il medico nota segni di uso di sostanze nel corso di un esame obiettivo. Per esempio, potrebbe scoprire dei segni sulla cute causati dalle ripetute iniezioni di sostanze per via endovenosa, costituiti da linee di minuscoli punti scuri (punture) circondate da un’area di pelle scurita o schiarita. L’iniezione sottocutanea di sostanze provoca cicatrici o ulcere circolari. Le persone possono addurre altre motivazioni per giustificare tali segni, come frequenti donazioni di sangue, punture di insetto o altre lesioni.

I medici utilizzano anche altri metodi (come ad esempio questionari) per identificare un disturbo da uso di sostanze. Per controllare la presenza di sostanze in certi casi possono essere eseguiti esami delle urine e talvolta del sangue.