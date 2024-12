Il midollo spinale è una lunga, fragile struttura a forma di tubo che inizia all’estremità del tronco encefalico e si estende quasi fino all’estremità inferiore della colonna vertebrale. Il midollo spinale è formato da fasci di assoni nervosi che formano dei percorsi che trasportano i messaggi in entrata e in uscita tra l’encefalo e il resto dell’organismo. Il midollo spinale contiene circuiti di cellule nervose che controllano i movimenti coordinati come la deambulazione, il nuoto e anche la minzione. Inoltre è il centro dei riflessi, tra cui quello rotuleo (vedere la figura Arco riflesso: un gioco da ragazzi).

Come il cervello, il midollo spinale è rivestito da tre strati di tessuto (meningi). Il midollo spinale e le meningi si trovano nel canale vertebrale, che scorre nella parte centrale della colonna vertebrale. Nella maggior parte degli adulti, la colonna vertebrale è formata da 33 ossa del dorso (vertebre). Allo stesso modo in cui il cervello è protetto dal cranio, così il midollo è protetto dalle vertebre. Queste ultime sono separate da dischi di cartilagine, che agiscono come cuscinetti, riducendo le forze che gravano sulla colonna generate da movimenti come la deambulazione e il salto. Le vertebre e i dischi cartilaginei si estendono lungo tutto il rachide e assieme formano la colonna vertebrale (detta anche spina dorsale).

Struttura del rachide

Anche il midollo spinale, come il cervello, è costituito da materia bianca e materia grigia.

La materia grigia costituisce il centro a forma di farfalla del midollo spinale. Le “ali” anteriori (dette generalmente anche corni anteriori o ventrali) contengono le cellule nervose motorie (neuroni), che trasmettono le informazioni dall’encefalo o dal midollo spinale ai muscoli, stimolando i movimenti. La parte posteriore delle “ali di farfalla” (dette generalmente corni posteriori o dorsali) contengono le cellule nervose sensoriali che trasmettono le informazioni sensoriali provenienti da altre parti del corpo attraverso il midollo spinale all’encefalo.

La materia bianca circostante contiene colonne di fibre nervose (fasci di assoni) che portano le informazioni sensoriali dalle varie aree del corpo all’encefalo (fasci ascendenti) e colonne che portano gli impulsi motori dall’encefalo ai muscoli (fasci discendenti).