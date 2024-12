Malattia infiammatoria pelvica (MIP)

Antibiotici

Se necessario, drenaggio dell’ascesso

Il prima possibile, antibiotici contro la gonorrea e la clamidia, di solito somministrati per via orale o mediante iniezione intramuscolare. È necessario un trattamento immediato per prevenire gravi complicanze. Se necessario, la terapia antibiotica viene modificata non appena conosciuti i risultati degli esami.

La maggior parte delle donne è trattata a casa con antibiotici assunti per via orale, ma l’ospedalizzazione si rende necessaria nelle seguenti situazioni:

l’infezione non migliora entro 72 ore

la donna presenta sintomi gravi o febbre alta

la donna potrebbe essere incinta

si sospetta un ascesso

la donna vomita, quindi non può assumere antibiotici orali a casa

i medici non possono confermare la diagnosi di malattia infiammatoria pelvica e non riescono a escludere disturbi che richiedono un intervento chirurgico (come l’appendicite) quali possibili cause.

In ospedale, gli antibiotici vengono somministrati per via endovenosa.

Sugli ascessi che persistono nonostante il trattamento con antibiotici si può intervenire con un drenaggio, spesso mediante un ago inserito in una piccola incisione nella cute e seguito da un esame di diagnostica per immagini, come l’ecografia o la tomografia computerizzata (TC), che lo guida fino all’ascesso. Un ascesso rotto deve essere operato d’urgenza.

È opportuno astenersi dai rapporti sessuali fino al completamento della terapia antibiotica e alla conferma, da parte del medico, che l’infezione è stata eradicata completamente, anche se i sintomi scompaiono.

Tutti i partner sessuali recenti devono essere sottoposti ai test per ricercare, e quindi trattare, un’eventuale gonorrea e clamidia. Se la malattia infiammatoria pelvica è diagnosticata e trattata rapidamente, è probabile una guarigione completa.