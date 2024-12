Dolore al collo

In caso di dolore che irradia a un braccio e comprende sintomi di danni nervosi, come debolezza di braccia e gambe, può essere necessario un trattamento più intensivo. La trazione può essere utile. I corticosteroidi, somministrati per via orale e talvolta mediante iniezione epidurale, sono stati utilizzati per ridurre i sintomi, ma le iniezioni di corticosteroidi sono controverse perché possono portare a un miglioramento non a lungo termine e possono avere effetti collaterali.

Per il torcicollo spasmodico, la fisioterapia o il massaggio possono talvolta interrompere gli spasmi. Solitamente i farmaci (fra cui gli anticonvulsivanti carbamazepina e alcuni sedativi leggeri, come il clonazepam, assunti per via orale) alleviano il dolore. Tuttavia i farmaci controllano gli spasmi solo in un terzo circa delle persone affette. Se il dolore è intenso o se la postura è distorta, si può iniettare la tossina botulinica (una tossina batterica utilizzata per paralizzare i muscoli) nei muscoli colpiti.