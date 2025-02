Miopatie infiammatorie idiopatiche

Corticosteroidi

Altri immunosoppressori

Talvolta, immunoglobuline

Spesso risulta utile una modesta riduzione delle attività quando l’infiammazione muscolare è più intensa.

In genere, viene prescritto il corticosteroide prednisone (un tipo di immunosoppressore) per via orale ad alte dosi. Questo farmaco aumenta lentamente la forza e riduce dolore e gonfiore, controllando così la malattia. Molti adulti devono continuare ad assumere prednisone (alla dose minima efficace) per mesi. Ai pazienti affetti da miosite grave con difficoltà di deglutizione o debolezza dei muscoli necessari per la respirazione viene somministrato un corticosteroide come il metilprednisolone per via endovenosa.

Per controllare la risposta della patologia al trattamento con corticosteroidi, i medici prescrivono periodicamente un esame del sangue per misurare i livelli degli enzimi muscolari. Generalmente i livelli rientrano nella norma o quasi durante il trattamento e la forza muscolare ritorna nel giro di 6-12 settimane. La RMI può inoltre consentire di identificare aree di infiammazione e aiutare il medico a stabilire se il trattamento stia funzionando. Quando i livelli enzimatici sono rientrati nella normalità, si può gradualmente ridurre il prednisone. Se i livelli degli enzimi muscolari aumentano nuovamente, la dose viene aumentata.

Nonostante siano i farmaci generalmente prescritti per primi ai pazienti affetti da miosite infiammatoria idiopatica, i corticosteroidi causano effetti collaterali (come ad esempio glicemia elevata, sbalzi d’umore, cataratte, rischio di fratture e glaucoma), soprattutto se assunti a dosi elevate per periodi prolungati. Pertanto, per ridurre al minimo l’uso a lungo termine dei corticosteroidi e i relativi effetti collaterali, in aggiunta al prednisone potrebbe essere prescritto un altro farmaco immunosoppressore (come metotressato, tacrolimus, azatioprina, micofenolato mofetile o rituximab).

Un’altra possibilità è rappresentata dall’immunoglobulina (una sostanza che contiene grandi quantità di molti anticorpi) somministrata in vena (per via endovenosa). Alcuni pazienti assumono una combinazione di corticosteroidi, farmaci immunosoppressori e immunoglobulina.

Quando la miopatia infiammatoria idiopatica è correlata a un tumore, solitamente è più difficile da trattare con immunosoppressori. Se tuttavia il tumore viene trattato con successo, la miopatia diventa più facile da trattare.

I corticosteroidi aumentano il rischio di fratture correlate all’osteoporosi. Per prevenire l’osteoporosi, questi pazienti ricevono integratori di vitamina D e calcio e talvolta farmaci per trattare l’osteoporosi.

A chi assume immunosoppressori vengono prescritti anche farmaci per prevenire le infezioni, come quelle causate dal fungo Pneumocystis jiroveci (vedere Prevenzione della polmonite nei soggetti con sistema immunitario indebolito) e vaccini contro infezioni comuni, come la polmonite, l’influenza e il COVID-19.

Le persone che soffrono di miopatia infiammatoria idiopatica presentano un rischio aumentato di aterosclerosi e vengono monitorate attentamente dai medici.