Il medico basa il trattamento sulla causa della lombalgia e sulla sua durata. In generale, però, la maggior parte delle lombalgie scompare semplicemente curandosi a casa.

Se il dolore è grave, potrebbe essere necessario il riposo a letto per uno o due giorni

Tuttavia, troppo riposo a letto indebolisce i muscoli della schiena e può far peggiorare il dolore

In genere, l’attività fisica leggera aiuta. Chiedere al medico cosa fare e non fare

Applicare impacchi freddi o caldi sulla zona dolorante (il freddo è più indicato nei primi 2 giorni successivi a un trauma, poi è preferibile il caldo)

Assumere antidolorifici come paracetamolo, ibuprofene o naproxene

Quando ci si distende, è probabile che la posizione più comoda sia su un fianco con le ginocchia flesse

Il medico dovrà ordinare esercizi leggeri per rafforzare la schiena, da iniziare il prima possibile. Muscoli più forti favoriscono la stabilità della schiena, con conseguente diminuzione del dolore. Il medico potrebbe ordinare un ciclo di fisioterapia. Il fisioterapista può insegnare degli esercizi per la schiena da fare in autonomia. Inoltre, può insegnare i movimenti corretti per sollevare pesi e muoversi, in modo da poter lavorare in sicurezza.

Se il medico è sicuro che il dolore non è dovuto a compressione nervosa o a osteoartrite, si possono provare le seguenti opzioni:

Massaggio

Trattamento da parte di un chiropratico

Per il dolore di lunga durata, il medico può consigliare le seguenti opzioni:

Perdita di peso

Elettrostimolazione nervosa transcutanea (transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS), un’elettroterapia che dà una sensazione di lieve formicolio, da eseguire a casa anche più volte al giorno. Il medico consiglierà un fisioterapista che possa insegnare a usare questo dispositivo

Iniezione di un corticosteroide (come desametasone o metilprednisolone) più un farmaco analgesico nello spazio epidurale (lo spazio tra la colonna e lo strato di tessuto esterno che avvolge il midollo spinale)

Intervento chirurgico

Esistono numerosi tipi diversi di intervento chirurgico alla schiena. In genere, i medici raccomandano un intervento chirurgico solo quando sono presenti segni di compressione nervosa grave o se il dolore è molto grave e non viene alleviato da nessun’altra terapia.