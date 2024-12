Risonanza magnetica per immagini o mielografia con tomografia computerizzata

Talvolta, biopsia

La compressione del midollo spinale a causa di un tumore deve essere diagnosticata e trattata rapidamente ed efficacemente per prevenire danni permanenti.

I medici valutano la possibilità di un tumore spinale nei soggetti che presentano determinati tipi di debolezza o disfunzione dei nervi (come perdita di sensibilità) o dolore in determinati punti della schiena o del collo, soprattutto se hanno determinati tumori in altre parti del corpo.

Poiché il midollo spinale è organizzato in un determinato modo, il medico può localizzare il tumore individuando quali parti dell’organismo non funzionano in modo normale.

Dov’è danneggiato il midollo spinale?

Quando si sospetta un tumore del midollo spinale, è necessario escludere altri disturbi che possono influire sulla funzione del midollo spinale, come un’ernia del disco, una lesione, la demielinizzazione (danno a carico dei tessuti che ricoprono i nervi) e un’infiammazione del midollo spinale, un afflusso insufficiente di sangue al midollo spinale o una compressione del midollo da parte di una sacca di pus (ascesso) o di un coagulo di sangue.

Varie procedure possono aiutare la diagnosi di un tumore spinale. La risonanza magnetica per immagini (RMI) è considerata la procedura migliore per esaminare tutte le strutture del midollo spinale e della colonna vertebrale. In caso non sia disponibile la RMI, può essere eseguita invece la mielografia con tomografia computerizzata (TC).

Le radiografie della colonna vertebrale sono meno utili perché mostrano solo le alterazioni ossee. Tuttavia, le radiografie eseguite per altri motivi possono consentire di rilevare la distruzione delle ossa o la distorsione dei tessuti circostanti il midollo spinale, specialmente se il tumore è metastatico.

A volte è necessaria una biopsia per diagnosticare il tipo preciso di tumore, soprattutto nel caso di tumori spinali primitivi. Tuttavia, la biopsia non è necessaria per i tumori spinali che derivano dalle metastasi di un tumore già diagnosticato in altra sede. Spesso una biopsia richiede un intervento chirurgico, ma a volte può essere effettuata tramite un ago con l’ausilio di una TC o una RMI che guida il medico nel posizionare l’ago nel tumore.