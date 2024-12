Malattia ossea di Paget

Trattamento del dolore e delle complicanze

Bifosfonati

Una persona affetta da malattia di Paget necessita di trattamento se i sintomi causano fastidi o se vi è un rischio significativo o il sospetto di complicanze, come perdita dell’udito, artrosi e deformità. I pazienti asintomatici potrebbero non aver bisogno di alcun trattamento.

Gli antidolorifici (analgesici) comunemente utilizzati, come il paracetamolo e i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) aiutano a ridurre il dolore osseo. Se si ha l’incurvamento e l’accorciamento di una gamba, un rialzo sotto il tallone può rendere più facile la deambulazione. Talvolta, è necessario un intervento chirurgico per liberare i nervi compressi o per sostituire un’articolazione che sia divenuta artrosica in conseguenza della malattia di Paget.

I bifosfonati sono farmaci che inibiscono il turnover osseo e possono essere utilizzati per rallentare la progressione della malattia di Paget. Il bifosfonato di prima scelta è l’acido zoledronico. Talvolta sono utilizzati in alternativa altri bifosfonati come alendronato, risedronato, pamidronato, tiludronato ed etidronato. Fatta eccezione per il pamidronato e l’acido zoledronico, somministrati in genere in vena (per via endovenosa), questi farmaci sono assunti per via orale. Vengono somministrati per trattare il dolore causato dalla malattia di Paget e non di altra origine, come l’osteoartrite. I bifosfonati sono talvolta indicati anche per i seguenti quadri clinici:

Prima di un intervento di chirurgia ortopedica, per prevenire o ridurre il sanguinamento durante l’intervento

Per prevenire o rallentare la progressione delle complicanze (quali perdita dell’udito, deformità ossee, artrite, debolezza o paralisi), specialmente nelle persone che non possono sottoporsi a un intervento chirurgico

Per le persone con un livello di fosfatasi alcalina nel sangue doppio rispetto al normale o superiore

Talvolta, nei soggetti che non possono assumere bifosfonati o che non li tollerano viene utilizzata come alternativa la calcitonina. Viene iniettata sottopelle o nel muscolo.

I medici incoraggiano il carico di peso (come stare in piedi e camminare) e scoraggiano l’eccessivo riposo a letto (tranne che per dormire la notte).

Data la rapidità con cui avviene il rimodellamento osseo, è necessario assumere quantità adeguate di calcio e vitamina D mediante la dieta. La vitamina D aiuta l’organismo ad assorbire il calcio e a fissarlo nelle ossa (un processo detto mineralizzazione ossea). Spesso sono necessari integratori di vitamina D e calcio. In caso contrario, possono verificarsi una mineralizzazione ossea insufficiente e l’indebolimento osseo (osteomalacia).