Criteri prestabiliti

Visita medica e analisi per escludere altre malattie

La presenza di fibromialgia si sospetta in presenza di:

Dolore e dolorabilità generalizzati

Risultati negativi degli esami di laboratorio nonostante i sintomi generalizzati

Affaticamento come sintomo principale

La diagnosi di fibromialgia viene presa in considerazione nei pazienti che presentano dolore generalizzato da almeno 3 mesi, soprattutto se accompagnato da vari altri sintomi fisici come l’affaticamento. Il dolore è considerato generalizzato quando un paziente presenta dolore sul lato destro e sinistro del corpo, al di sopra e al di sotto della vita, nella parte superiore della colonna vertebrale, nelle pareti toraciche oppure nella parte centrale o in quella inferiore della colonna.

In passato, i medici basavano la diagnosi, in parte, sulla presenza di dolore in alcuni dei 18 punti indicati come punti sensibili. Ora, tuttavia, il numero di punti sensibili non è considerato importante quanto la presenza di sintomi tipici, e in particolare di dolore diffuso non limitato alle articolazioni.

Non esistono esami diagnostici per la fibromialgia. Tuttavia, per assicurarsi che la causa dei sintomi non sia un altro disturbo (come ipotiroidismo, polimialgia reumatica o un’altra patologia muscolare), spesso i medici prescrivono un esame del sangue. Gli esami del sangue possono rilevare gli anticorpi antinucleo (ANA), che sono presenti in molte patologie del tessuto connettivo, come il lupus. Tuttavia, un test per ANA positivo è talmente comune, specialmente nelle donne, che la positività dell’esame da sola non è sufficiente per diagnosticare la malattia.

La fibromialgia può non essere facilmente riconoscibile nei soggetti che soffrono anche di artrite reumatoide, spondilite anchilosante, o di lupus eritematoso sistemico, perché questi disturbi causano sintomi molto simili, come affaticamento e dolore ai muscoli, alle articolazioni o a entrambi. Tuttavia, l’esame obiettivo può spesso distinguere la fibromialgia da questi disturbi.