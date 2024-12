Panoramica sui tumori dell’apparato riproduttivo femminile

Di solito, asportazione chirurgica

Talvolta radioterapia e/o chemioterapia

Il trattamento oncologico può includere rimozione chirurgica, radioterapia e chemioterapia, a seconda del tipo e dello stadio del tumore. Quando il tumore viene diagnosticato per la prima volta, l’obiettivo principale del trattamento è quello di rimuoverlo o di interromperne la crescita, se possibile.

La modalità di trattamento più efficace in caso di diffusione delle cellule cancerose oltre la sede primaria è solitamente la chemioterapia. La chemioterapia può essere somministrata per iniezione, per via orale o attraverso un catetere inserito nell’addome (via intraperitoneale).

La radioterapia viene solitamente somministrata se il tumore si è diffuso ai tessuti circostanti adiacenti al tumore originale, come la diffusione di un tumore dell’utero alla vescica.

Nel caso di alcuni tumori ginecologici la terapia ormonale o i bloccanti ormonali vengono somministrati come trattamento aggiuntivo, di solito dopo il completamento del trattamento chirurgico, della chemioterapia e/o della radioterapia. La terapia ormonale agisce stimolando o bloccando i recettori ormonali, allo scopo di interrompere la crescita di eventuali cellule tumorali che si sono diffuse dalla sede originale.

Quando un tumore è a uno stadio molto avanzato e la guarigione non è possibile, la radioterapia o la chemioterapia possono comunque essere consigliate per ridurre la dimensione del tumore o le sue metastasi e per alleviare il dolore e gli altri sintomi. È opportuno che le donne affette da forme incurabili redigano la dichiarazione anticipata di trattamento. Dal momento che la gestione del malato terminale è migliorata, un numero sempre maggiore di pazienti affette da tumori incurabili può morire a casa in modo sereno. Possono essere utilizzati farmaci appropriati per alleviare l’ansia e il dolore che in genere affliggono le pazienti con forme incurabili.