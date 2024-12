Malattia IgG4-correlata

Corticosteroidi

Rituximab

Talvolta, intervento chirurgico

Il trattamento della IgG4-RD mira a ridurre l’infiammazione e a bloccare gli effetti della malattia.

Spesso il trattamento iniziale prevede la somministrazione di un corticosteroide orale (per esempio, prednisone) per 2-4 settimane, seguita da una graduale riduzione nell’arco di 2-3 mesi. Se i corticosteroidi risultano non adeguati (per esempio, nei soggetti con diabete non controllato) o in caso di ricomparsa della malattia quando i corticosteroidi vengono ridotti o interrotti, spesso si ricorre a rituximab, un farmaco che modifica l’attività del sistema immunitario. Il rituximab è quasi sempre efficace nel trattamento della IgG4-RD attiva.

In genere, le funzioni dell’organo tornano normali dopo il trattamento. Tuttavia, se in un organo si era già formata una grande quantità di tessuto cicatriziale, è possibile che la funzionalità non venga più recuperata del tutto.

Per alcuni soggetti sono necessarie procedure chirurgiche, come il posizionamento di stent per risolvere l’ostruzione degli ureteri (i dotti che portano l’urina dai reni alla vescica) o dei dotti biliari.