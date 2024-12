Intervento chirurgico

Generalmente corticosteroidi

I soggetti con sindrome della cauda equina necessitano di trattamento medico immediato.

I medici si concentrano sul trattamento della patologia che causa la sindrome della cauda equina. Per esempio, se la cauda equina è causata da un disco erniato, è necessario eseguire immediatamente un viene intervento chirurgico per alleviare la pressione sulla cauda equina. Questo trattamento può evitare un danno permanente.

Se necessario, per alleviare il dolore si utilizzano farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o altri antidolorifici. Se questi farmaci non alleviano il dolore, i corticosteroidi somministrati per via orale o mediante iniezione possono risultare utili. I corticosteroidi possono anche ridurre il gonfiore.

Il grado di recupero del paziente spesso dipende dalla causa e dall’immediatezza del trattamento. È più probabile che i sintomi diminuiscano o scompaiano se la causa viene identificata e trattata immediatamente.