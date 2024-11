Infezione renale

Antibiotici

A volte intervento chirurgico (per correggere anomalie delle vie urinarie)

La terapia antibiotica viene iniziata non appena il medico sospetta una pielonefrite e dopo aver prelevato campioni da sottoporre agli esami di laboratorio. L’antibiotico scelto o la posologia possono essere modificati in base ai risultati degli esami di laboratorio (compresi i risultati degli esami colturali), alla gravità dello stato del paziente, alla suscettibilità agli antibiotici comuni (e a quali antibiotici) dei batteri diffusi nella comunità e all’eventuale esordio dell’infezione in ospedale, dove i batteri tendono a essere più resistenti agli antibiotici. Altri fattori che possono alterare la scelta o il dosaggio dell’antibiotico includono l’eventuale compromissione del sistema immunitario del soggetto e la presenza di anomalie delle vie urinarie (come un’ostruzione).

Il trattamento ambulatoriale con antibiotici somministrati per via orale funziona se il soggetto non presenta

Nausea o vomito

Segni di disidratazione

Altri disturbi che indeboliscono il sistema immunitario, come alcuni tipi di cancro, il diabete mellito o l’AIDS

Segni di infezioni molto rare, come ipotensione o stato confusionale

Dolore tenuto sotto controllo con farmaci antidolorifici assunti per via orale

Altrimenti, all’inizio, il soggetto viene trattato in ospedale. Qualora fosse necessario il ricovero ospedaliero e il soggetto avesse bisogno di assumere antibiotici, questi vengono somministrati per via endovenosa per 1 o 2 giorni, generalmente per via orale.

Il trattamento antibiotico per la pielonefrite viene somministrato per 5-14 giorni in modo che l’infezione non si ripresenti. La terapia antibiotica, tuttavia, può continuare per al massimo 6 settimane negli uomini in cui l’infezione è causata da prostatite, più difficile da eradicare. In genere, si esegue un esame finale delle urine subito dopo il completamento della terapia antibiotica, per assicurarsi di avere eliminato l’infezione.

Solo occasionalmente è necessario ricorrere alla chirurgia se dagli esami risulta che è presente qualcosa che blocca in maniera cronica le vie urinarie, come un’anomalia strutturale o un calcolo particolarmente grande. Nelle persone con pielonefrite cronica in procinto di sottoporsi a trapianto renale può rendersi necessaria la rimozione del rene infetto. La diffusione dell’infezione al rene trapiantato è particolarmente rischiosa se il soggetto assume farmaci immunosoppressori per prevenire il rigetto dell’organo trapiantato, che indeboliscono anche la capacità dell’organismo di combattere le infezioni.