Sindrome premestruale (SPM)

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possono aiutare a combattere la cefalea, il dolore causato da crampi addominali e i dolori articolari. Per ridurre dell’intensità delle cefalee e dei crampi si possono assumere FANS alcuni giorni prima dell’inizio del ciclo mestruale.

Le pazienti con sintomi di SPM o disturbo disforico premestruale più gravi possono ottenere benefici assumendo degli antidepressivi chiamati inibitori selettivi del rilascio della serotonina (SSRI) come citalopram, fluoxetina, paroxetina o sertralina. Questi farmaci sono la prima scelta per alleviare l’ansia, l’irritabilità e altri sintomi psicologici, in particolare se non è possibile evitare lo stress. Sono utilizzati per prevenire i sintomi e per essere efficaci devono essere assunti quotidianamente prima della loro comparsa o, per alcune donne con SPM, essere assunti quotidianamente nelle 2 settimane precedenti l’inizio del ciclo mestruale. Assunti dopo l’inizio dei sintomi, di solito non li alleviano. Questi farmaci sono particolarmente efficaci nel ridurre l’irritabilità, la depressione, la sensibilità mammaria e le variazioni dell’appetito.

La terapia ormonale può aiutare. Le opzioni terapeutiche prevedono quanto segue:

Pillole anticoncezionali

Supposte vaginali di progesterone

Pillole di progesterone

Iniezione di un progestinico (una forma sintetica dell’ormone femminile progesterone) a lunga durata d’azione ogni 2-3 mesi

I contraccettivi orali che accorciano i cicli mestruali o aumentano l’intervallo fra di essi fino a tre mesi possono essere utili in alcuni casi.

Il brexanolone, somministrato per via endovenosa, è ora disponibile in modo specifico per il trattamento della depressione post-partum e può essere particolarmente utile se i farmaci orali non sono efficaci.

Se la ritenzione idrica è un problema, i medici possono prescrivere il diuretico spironolattone (che aiuta i reni a eliminare sale e acqua dall’organismo),

I medici possono chiedere alla paziente di continuare ad annotare i sintomi in modo da poter giudicare l’efficacia del trattamento per la SPM.

Per le donne che soffrono di disturbo disforico premestruale che persiste nonostante altri trattamenti, un agonista dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) (come leuprolide o goserelin) somministrato per iniezione, può contribuire ad alleviare i sintomi. Gli agonisti del GnRH sono una forma sintetica di un ormone prodotto dall’organismo. Gli agonisti del GnRH stimolano le ovaie a produrre quantità minori di estrogeno e progesterone. Svolgono pertanto una funzione di controllo delle rapide fluttuazioni dei livelli ormonali che si verificano prima delle mestruazioni e che contribuiscono all’insorgere dei sintomi. Vengono di solito anche prescritti estrogeni più un progestinico, assunto a basso dosaggio per via orale o con un cerotto.