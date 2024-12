Infezione della vescica

Analisi delle urine

Urinocoltura

Si può formulare diagnosi di cistite in base alla sintomatologia tipica. Si raccoglie un campione (sterile) del mitto intermedio in modo che l’urina non sia contaminata dai batteri provenienti dalla vagina o presenti sulla punta del pene. Talvolta, si immerge nell’urina una striscia reattiva per effettuare 2 test semplici e rapidi, alla ricerca di sostanze che normalmente non sono presenti nelle urine. La striscia reattiva può rilevare la presenza di nitriti rilasciati dai batteri. Tale esame può rivelare la presenza di esterasi leucocitaria (enzima presente in alcune classi di globuli bianchi), indice del tentativo dell’organismo di combattere l’infezione. Nelle donne adulte questi esami possono rivelarsi gli unici che è necessario eseguire.

Il campione di urine, inoltre, può essere esaminato al microscopio per controllare il numero di globuli rossi e bianchi e l’eventuale presenza di batteri. Talvolta si esegue un’urinocoltura, vale a dire la coltivazione in laboratorio di batteri da un campione di urina, per identificare il numero e il tipo di batteri. In caso d’infezione, di solito è presente un gran numero di batteri di un solo tipo.

In genere, negli uomini, un campione del mitto intermedio è sufficiente per un’urinocoltura. Nelle donne, è più probabile una contaminazione con batteri di origine vaginale o vulvare. Se l’urina contiene contemporaneamente batteri di specie diverse, è probabile che il campione di urine sia stato contaminato durante la raccolta. Per evitare la contaminazione, talvolta, l’urina viene raccolta direttamente dalla vescica con un catetere.